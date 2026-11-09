"Червона вирішила майже все": Срна зробив заяву про вилучення у матчі "Шахтаря" з "Динамо"

Червона картка та питання до суддівства

Центральний матч туру завершився нульовою нічиєю, однак головною темою для обговорень стало вилучення захисника "гірників" Вінісіуса Тобіаса на початку другої 45-хвилинки. Бразилець відмахнувся від Владислава Дубінчака під час боротьби перед кутовим ударом. Головний арбітр Дмитро Панчишин спочатку обмежився жовтою карткою, але після підказки ВАР та перегляду відеоповтору вилучив гравця.

Даріо Срна визнав справедливість покарання для свого футболіста, однак наголосив на необхідності однакових стандартів арбітражу для всіх учасників чемпіонату.

"Перший тайм був хороший. Ми створили багато моментів, але не забили. Червона картка вирішила майже все. Нам потім було тяжко. Хочу сказати, що у нас була чиста червона картка, щоб не було питань. Правила на футбольному полі в Україні мають бути однаковими для всіх. І Михавко мав чисту червону картку в кубковому матчі, і тепер Тобіас", – підкреслив Срна.

Турнірне становище після Класичного

Попри вилучення та гру в меншості протягом усього другого тайму, "гірники" відстояли нічию, яка дозволила "Шахтарю" зберегти першу сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

Утім, житомирське "Полісся" відстає від донеччан лише на одне очко та має матч у запасі.