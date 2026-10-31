"Челсі" – "Манчестер Юнайтед": три незараховані голи та вилучення у битві грандів

Перший тайм: голи не зараховували

Гості активніше розпочали зустріч і створили кілька небезпечних моментів біля воріт лондонців. Найближчим до успіху був Матеус Кунья, який відправив м'яч у сітку, однак арбітри скасували взяття воріт через офсайд.

"Челсі" також відповідав гострими атаками. Естевао зумів вразити ворота манкуніанців, проте його гол теж не зарахували через положення поза грою.

Таким чином, попри активну гру обох команд, на перерву суперники пішли за нульової нічиєї.

Другий тайм: вилучення та пенальті

Після відпочинку господарі швидко захопили ініціативу. На 50-й хвилині Морган Роджерс завершив атаку "Челсі" точним ударом, відкривши рахунок у зустрічі.

Невдовзі ситуація для "Манчестер Юнайтед" значно ускладнилася. Лісандро Мартінес отримав другу жовту картку за порушення правил проти Веслі Фофана у власному штрафному майданчику.

Арбітр призначив одинадцятиметровий удар, який на 64-й хвилині реалізував Коул Палмер, подвоївши перевагу лондонців.

Залишившись у меншості, манкуніанці не змогли організувати результативну відповідь. "Челсі" контролював перебіг зустрічі та впевнено довів матч до перемоги.

На 71-й хвилині Естевао втретє відправив м'яч у сітку воріт гостей, однак арбітри вдруге скасували гол бразильця через офсайд.

Перемога дозволила "Челсі" покращити своє становище у турнірній таблиці АПЛ. Натомість "Манчестер Юнайтед" зазнав чергової невдачі, продовживши серію матчів без перемог.

"Челсі" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0 Голи: Роджерс, 50, Палмер, 64 (пенальті).

Вилучення: Мартінес, 63 ("Манчестер Юнайтед").