Бразилія з гравцями "Шахтаря" рознесла Сінгапур: Вінісіус шокував суперника блискавичним хет-триком
Національна збірна Бразилії провела свій заключний поєдинок у 2026 році в межах азійського турне. Підопічні Карло Анчелотті влаштували справжню гольову феєрію у спарингу проти Сінгапуру, а на полі знову з'явилися одразу двоє легіонерів донецького "Шахтаря".
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Швидкий хет-трик Вінісіуса
Після несподіваної осічки в грі проти Японії (2:3), яка відбулася 14 листопада, п'ятиразові чемпіони світу прагнули реабілітуватися в очах власних уболівальників уже с перших хвилин. Головним героєм зустрічі став Вінісіус Жуніор, якому знадобилося всього 12 хвилин, щоб оформити хет-трик.
На 9-й хвилині він відкрив рахунок після перехоплення м'яча та передачі Бруну Гімараєша, на 15-й замкнув простріл Ендріка в швидкій контратаці, а на 21-й довів рахунок до розгромного з пасу Естевао.
Ще до перерви четвертий м'яч у ворота сінгапурців відправив Ендрік, який на 31-й хвилині точно пробив у ближній кут після чергової результативної передачі Естевао.
На старті другого тайму відзначився вже сам вінгер "Челсі", скориставшись скиданням головою від Габріела. Довершили розгром на 65-й хвилині Раян та захисник господарів Рауль Сухаїмі, який на 74-й хвилині зрізав м'яч у власні ворота після гострого пасу Аллана.
Як зіграли футболісти "Шахтаря"
У другій половині зустрічі головний тренер бразильців Карло Анчелотті провів серію замін, випустивши на поле обох представників донецького "Шахтаря". Півзахисник Марлон Гомес замінив Бруну Гімараєша на 61-й хвилині, а вінгер Аліссон Сантана вийшов замість Естевао на 70-й. Результативними діями "гірники" цього разу не відзначилися, проте отримали ігровий час уже в другому поєдинку збірної поспіль.
Товариський матч
Сінгапур – Бразилія – 0:7
Голи: Вінісіус Жуніор, 9, 15, 21, Ендрік, 31, Естевао, 51, Раян, 65, Сухаїмі, 74 (автогол)
Бразилія: Перрі, Вандерсон, Жонатан (Діаш, 71), Габріел (Рейс, 60), Сантос, Гомес (Мораес, 60), Гімараєш (Марлон Гомес, 61), Раян (Андре, 80), Естевао (Аліссон Сантана, 70), Вінісіус Жуніор (Еліас, 60), Ендрік.
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