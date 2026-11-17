Швидкий хет-трик Вінісіуса

Після несподіваної осічки в грі проти Японії (2:3), яка відбулася 14 листопада, п'ятиразові чемпіони світу прагнули реабілітуватися в очах власних уболівальників уже с перших хвилин. Головним героєм зустрічі став Вінісіус Жуніор, якому знадобилося всього 12 хвилин, щоб оформити хет-трик.

На 9-й хвилині він відкрив рахунок після перехоплення м'яча та передачі Бруну Гімараєша, на 15-й замкнув простріл Ендріка в швидкій контратаці, а на 21-й довів рахунок до розгромного з пасу Естевао.

Ще до перерви четвертий м'яч у ворота сінгапурців відправив Ендрік, який на 31-й хвилині точно пробив у ближній кут після чергової результативної передачі Естевао.

На старті другого тайму відзначився вже сам вінгер "Челсі", скориставшись скиданням головою від Габріела. Довершили розгром на 65-й хвилині Раян та захисник господарів Рауль Сухаїмі, який на 74-й хвилині зрізав м'яч у власні ворота після гострого пасу Аллана.

Як зіграли футболісти "Шахтаря"

У другій половині зустрічі головний тренер бразильців Карло Анчелотті провів серію замін, випустивши на поле обох представників донецького "Шахтаря". Півзахисник Марлон Гомес замінив Бруну Гімараєша на 61-й хвилині, а вінгер Аліссон Сантана вийшов замість Естевао на 70-й. Результативними діями "гірники" цього разу не відзначилися, проте отримали ігровий час уже в другому поєдинку збірної поспіль.

Товариський матч

Сінгапур – Бразилія – 0:7

Голи: Вінісіус Жуніор, 9, 15, 21, Ендрік, 31, Естевао, 51, Раян, 65, Сухаїмі, 74 (автогол)

Бразилія: Перрі, Вандерсон, Жонатан (Діаш, 71), Габріел (Рейс, 60), Сантос, Гомес (Мораес, 60), Гімараєш (Марлон Гомес, 61), Раян (Андре, 80), Естевао (Аліссон Сантана, 70), Вінісіус Жуніор (Еліас, 60), Ендрік.