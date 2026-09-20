Бойова нічия у Серії А: "Фіорентина" відібрала очки у "Наполі" (відео)

Італія, Серія А, 5-й тур

"Фіорентина" – "Наполі" – 1:1

Голи: Хіменес, 51 – Гілмор, 23

Швидкий гол гостей

Протистояння у Флоренції видалося напрочуд динамічним та рівним за створеними моментими. Вже на 17-й хвилині господарі поля були близькі до успіху, коли Артур Атта після вивіреної передачі до штрафного майданчика потужно пробив у поперечину.

"Наполі" відповів майже миттєво: спершу Давід де Хеа здійснив дивовижний сейв після добивання від Матіаса Олівери. Однак уже після розіграшу наступного кутового Маттео Політано знайшов у вигідній позиції Біллі Гілмора, який прицільним ударом спрямував м'яч у нижній кут воріт. До завершення першого тайму "Фіорентина" намагалася відігратися, а найкращу нагоду змарнував Франко Мастантуоно, пробивши головою повз стійку після флангового навісу.

Яскравий камбек "фіалок"

Одразу після перерви флорентійці зуміли відновити паритет. Шер Ндур віддав гостру передачу на Алехандро Хіменеса, а той із меж штрафного майданчика технічно пробив під праву стійку - 1:1.

Надалі команди влаштували справжню перестрілку небезпечними атаками. Ваня Мілінкович-Савич врятував "Наполі" після удару Віктора Вальдепеньяса, тоді як де Хеа впевнено парирував небезпечні спроби Давіда Нереса та Костантіно Фавазулі. У заключні хвилини тиск господарів зріс: на 88-й хвилині голкіпер "Наполі" продемонстрував блискучу реакцію, витягнувши складний м'яч з кута після удару Поте. Гості також могли вирвати перемогу на 83-й хвилині, але Матіас Олівера після подачі Кевіна Де Брюйне з кутового пробив головою повз стійку.

В останні хвилини рахунок так і не змінився – команди завершили зустріч нічиєю 1:1.

Наразі "Наполі" з 7-ма очками йде на 9-й сходинці в турнірній таблиці. "Фіорентина" має в активі 4 пункти, вона – 16-та.