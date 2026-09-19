Бій за перше місце: "Рома" та "Інтер" провели яскравий матч в Серії А

Хід матчу "Рома" – "Інтер"

Команда Джанп'єро Гасперіні змогла забити швидкий гол: на 6-й хвилині відзначився Куадіо Коне. Французу вдалося повторити цей номер вже за півгодини: передача від Джанлуки Манчіні вивела Коне на зручну позицію для удару, а голкіпер "Інтера" Хосеп Мартінес нічим не зміг допомогти своїй команді – 2:0 на користь "Роми".

Крістіан Ківу зрозумів, що команда потребує змін і у перерві провів серйозну розмову зі своїми підопічними. Її ефект "Інтер" продемонстрував вже за лічені секунди після поновлення матчу: передачею від Маркуса Тюрама скористався лідер "нерра-адзуррі" Лаутаро Мартінес. Зупинити його не змогли ані захисники "Роми", ані голкіпер Міле Свілар.

Вдруге Лаутаро Мартінеса оборона "Роми" прогавила вже на 79-й хвилині, коли він в дотик поклав другий м'яч у ворота господарів. У "Роми" було чимало моментів аби вирішити питання перемоги у домашньому матчі, однак реалізувати свої шанси представники Вічного міста так і не змогли. Натомість, вирвати перемогу міг й "Інтер", але гостям не щастило в завершальній стадії атак.

Таким чином, чинні лідери Серії А зберегли свої позиції. І "Інтер", і "Рома" мають по 13 очок в активі. Римський клуб має кращу різницю забитих і пропущених м'ячів: 14-3 проти 15-8.

Серія А. 5-й тур

Рома – Інтер – 2:2

Голи: К.Коне, 6, 37; – Л.Мартінес, 46, 79.

Наступні матчі Серії А

Після міжнародоної паузи "Рома" в гостях зіграє з "Комо". Цей матч заплановано на 11 жовтня.

"Інтер" у наступному турі зустрінеться з "Пармою". Ця гра відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" 10 жовтня.