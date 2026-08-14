Безос і засновник Facebook інвестували мільярди у топовий клуб АПЛ

Деталі та фінансові умови угоди

За інформацією джерел, консорціум придбав приблизно 30% акцій мерсисайдського клубу. Завдяки цьому угода підняла загальну ринкову вартість "Ліверпуля" до приголомшливих 5,5 млрд фунтів (7,45 млрд доларів).

Консорціум отримав назву 1892 Holdings на честь року заснування футбольного клубу. Очолив його британсько-індійський бізнесмен Аміт Бхатія (колишній співвласник "Квінз Парк Рейнджерс"), який обійме посаду віцеголови "Ліверпуля".

Ключовими інвесторами альянсу є фонд K5 Sports (очолює Джефф Безос), фонд EE Capital (сімейний офіс співзасновника Facebook Едуардо Саверіна та його дружини Елейн), а такожй керуючий партнер K5 Global Браян Баум, який представлятиме інтереси Безоса в клубі.

Що зміниться для "Ліверпуля"

Попри залучення потужних інвесторів, компанія FSG залишає за собою мажоритарний пакет акцій та повний оперативний контроль над клубом. Повсякденне управління командною структурою та операційні процеси залишаться без змін.

"Ми інвестуємо, тому що глибоко віримо в "Ліверпуль" та його керівництво. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість підтримувати подальший успіх клубу протягом багатьох років", - заявив новий віцеголова Аміт Бхатія.

Це перша велика зовнішня інвестиція в "Ліверпуль" з вересня 2023-го року, коли компанія Dynasty Equity придбала 3% акцій приблизно за 200 млн доларів.

Нагадаємо, що FSG купила клуб у 2010-му році лише за 300 млн фунтів.