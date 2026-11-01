"Барселона" знищила суперника в Ла Лізі: як завершився матч з "Алавесом"

Чотири голи до перерви

Господарі захопили ініціативу з перших хвилин і швидко відкрили рахунок. Уже на восьмій хвилині Рафінья скористався передачею Ферміна Лопеса та відправив м'яч у ворота суперника.

На 23-й хвилині ролі змінилися. Ламін Ямаль асистував Ферміну Лопесу, який подвоїв перевагу каталонців.

"Барселона" продовжувала контролювати гру та створювати небезпечні моменти. Ще до перерви Рафінья вдруге вразив ворота "Алавеса", оформивши дубль після чергової передачі Ферміна Лопеса.

У компенсований до першого тайму час відзначився і Ламін Ямаль, довівши рахунок до 4:0.

Розгром у другому таймі

Після відпочинку господарі не зменшили обертів і продовжили атакувати.

На 64-й хвилині Ламін Ямаль забив свій другий м'яч у зустрічі. Результативну передачу молодому іспанцю віддав Габріел Жезус, який з'явився на полі після заміни.

Згодом до списку бомбардирів приєднався Ентоні Гордон, який забив шостий гол каталонців.

Наприкінці зустрічі "Алавес" зумів уникнути сухої поразки. Діас скористався помилкою Родрі та відправив м'яч у ворота господарів.

Завдяки перемозі "Барселона" набрала 30 очок та очолила турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи мадридський "Атлетіко" на два бали.

Натомість "Алавес" залишився на восьмій позиції та продовжив свою безвиграшну серію до семи матчів.

"Барселона" – "Алавес" – 6:1 (4:0) Голи: Рафінья (2), Фермін Лопес, Ламін Ямаль (2), Гордон – Діас.