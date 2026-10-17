"Барселона" влаштувала гольове шоу: сім м'ячів і вилучення в матчі з "Бетісом"

Ямаль відкрив рахунок, а "Бетіс" відповів голом

"Барселона" розпочала зустріч активніше та вже на 10-й хвилині вийшла вперед. Ламін Ямаль відзначився ефектним ударом, який дозволив гостям швидко захопити ініціативу.

Утім, "Бетіс" не збирався поступатися без боротьби. На 27-й хвилині Валентін Гомес відновив рівновагу, повернувши інтригу в протистояння.

До перерви каталонцям вдалося знову вийти вперед. На 41-й хвилині Родрі відзначився ударом головою, забивши свій перший м'яч за "Барселону".

П'ять голів "Барселони" та червона картка господарів

Другу половину зустрічі каталонці розпочали результативно. На 51-й хвилині Габріел Жезус скористався передачею Ламіна Ямаля та збільшив перевагу гостей до двох м'ячів.

Однак уже за дві хвилини Ез Абде скоротив відставання "Бетіса" – 2:3. Господарі знову отримали шанс повернутися в гру.

Невдовзі ситуація для команди Мануеля Пеллегріні ускладнилася. Факундо Берналь отримав червону картку після удару головою в бік Ямаля, залишивши господарів у меншості.

"Барселона" скористалася чисельною перевагою. На 62-й хвилині Ерік Гарсія забив четвертий гол каталонців, а на 81-й Дані Ольмо довів рахунок до розгромного.

Окремою подією для гостей стало повернення Рафіньї, який вийшов на поле наприкінці зустрічі після травми.

Перемога дозволила "Барселоні" набрати 27 очок і зберегти стовідсотковий результат після дев'яти турів. Каталонці залишилися одноосібними лідерами чемпіонату Іспанії, тоді як "Бетіс" зазнав поразки після тривалої безпрограшної серії.

Чемпіонат Іспанії. Ла Ліга. 9-й тур

"Бетіс" – "Барселона" – 2:5 (1:2)

Голи: Валентін Гомес, 27, Ез Абде, 53 – Ламін Ямаль, 10, Родрі, 41, Габріел Жезус, 51, Ерік Гарсія, 62, Дані Ольмо, 81.

Вилучення: Факундо Берналь ("Бетіс"), 54.