Автогол у стилі ван Персі: "Оболонь" і "Лівий Берег" видали бойовий матч у столичному дербі (відео)

УПЛ, 12-й тур

"Оболонь" – "Лівий Берег" – 1:1

Голи: Якимів, 73 (автогол) – Криворучко, 28

Перевага "лелек" до перерви

Номінальні гості розпочали поєдинок активніше і вже у стартові хвилини створили кілька гострих моментів. Зокрема, на 11-й хвилині помилкою захисту та голкіпера Федорівського міг скористатися Шастал, але дивом не влучив у ворота. Невдовзі каркас воріт господарів прийняв на себе удар Сіднея після розкішної подачі Соколова.

"Оболонь" намагалася відповідати, і на 27-й хвилині Устименко зряче пробивав у дотик після флангового кросу, проте голкіпер "Лівого Берега" Жмурко здійснив неймовірний сейв. А вже у наступній атаці гості відкрили рахунок: на 28-й хвилині Криворучко обігрався в стінку з Банадою, безперешкодно увірвався до штрафного майданчика та впевнено переграв воротаря.

До завершення першого тайму "пивовари" намагалися відігратися, але на перерву команди пішли за мінімальної переваги "лелек".

Диво-гол Якиміва з нюансом

У другому таймі господарі значно додали в активності. Моменти мали Морозко та Мединський, проте м'яч тривалий час оминав ціль.

Зрівняти рахунок "пивоварам" вдалося на 73-й хвилині у дуже курйозному епізоді. Мороз видряпав м'яч на фланзі, Морозко виконав гостру подачу до штрафного, де захисник гостей Якимів у стилі Робіна ван Персі головою забив красень-гол. Але… у власні ворота – 1:1.

Усі спроби обох команд вирвати перемогу наприкінці зустрічі успіху не принесли, тож фінальний свисток арбітра зафіксував нічийний результат.

Зароблене одне очко дозволило "лелекам" вибратися із зони вильоту. Тепер "Лівий Берег" перебуває на 9-й позиції, маючи 9 очок. "Оболонь" розташувалася на 14-й сходинці (8 пунктів).