"Атлетіко" здобув важку перемогу над "Малагою" у першому матчі сезону (відео)

"Атлетіко" – "Малага": хід матчу

Матрасники домінували впродовж всієї гри, але відкрити рахунок змогли лише всередині другого тайму: на 70-й хвилині відзначився Лі Кан Ін.

Попри це "Малага" продовжувала стримувати суперника, однак підопічні Дієго Сімеоне все ж змогли подвоїти свою перевагу: за 5 хвилин до кінця основного часу Алекс Баена забив другий м'яч, який і підсумував цей матч.

Ла Ліга. 1-й тур

Атлетіко – Малага – 2:0

Голи: Лі Кан Ін, 70; Алекса Баена, 85.

Огляд матчу "Атлетіко" - "Малага" (відео: MEGOGO)

Календар "Атлетіко" у Ла Лізі

У наступному турі мадридський клуб зустрінеться із "Вільярреалом". Цю гру заплановано на 23 серпня, початок о 18:00.

А от "Малага" у наступному турі гратиме із добре знайомим "Депортіво", який також повернувся до елітного дивізіону іспанського футболу після тривалої перерви.

Як змінився "Атлетіко" у міжсезоння

Головною втратою мадридської команди став Антуанн Грізманн, який перейшов до американського "Орландо Сіті". Маттео Ругері перейшов до "Астон Вілли" за 25 мільйонів євро, Тьяго Альмада став гравцем "Рівер Плейту" за 20 мільйонів, а перезід Науеля Моліни до "Роми" приніс в скарбничку "Атлетіко" ще 13 мільйонів євро. Також до "Севільї" за символічний 1 мільйон перейшов 21-річний захисник Хуліо Діаз.

Серед придбань мадридського клубу – Крістан Ромеро з "Тотенгему", Мортен Юльман зі "Спортінгу" і Лі Кан Ін з ПСЖ (за кожного з них виклали по 40 мільйонів євро), а також Алехандро Грімальдо з леверкузенського "Баєра".