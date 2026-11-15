Англія в меншості перемогла Іспанію та перервала її рекордну серію: драматична розв'язка в Лізі націй

Три голи Англії та вилучення

Зустріч у Мадриді тривалий час проходила без забитих м'ячів. Наприкінці першого тайму гості отримали право на пенальті після порушення Пау Кубарсі проти Гаррі Кейна.

Капітан англійців упевнено реалізував одинадцятиметровий та вивів свою команду вперед.

Після перерви підопічні Тухеля розвинули успіх. На 53-й хвилині Езрі Конса замкнув головою подачу Деклана Райса з кутового, а ще за п'ять хвилин Бен Вайт скористався передачею Джуда Беллінгема та зробив рахунок 3:0.

Здавалося, долю зустрічі вже вирішено, однак на 65-й хвилині англійці залишилися в меншості. Елліот Андерсон отримав червону картку за порушення проти Ламіна Ямаля у штрафному майданчику.

Призначений пенальті реалізував Мікель Оярсабаль, скоротивши відставання іспанців.

Іспанія ледь не врятувала матч

Отримавши чисельну перевагу, господарі посилили тиск на ворота суперника.

На 75-й хвилині Ніко Вільямс після передачі Ламіна Ямаля забив другий м'яч Іспанії та повернув інтригу.

У заключні хвилини команда Луїса де ла Фуенте влаштувала справжній штурм. Англійцям довелося зосередитися на обороні, а голкіпер Джеймс Траффорд кілька разів рятував гостей.

Іспанія – Англія – 2:3 Голи: Оярсабаль (65, пен.), Вільямс (75) – Кейн (45, пен.), Конса (53), Вайт (58).

Вилучення: Андерсон (65, Англія).

Англія виграла групу та перервала серію Іспанії

Перемога дозволила команді Томаса Тухеля випередити Іспанію та завершити груповий етап Ліги націй на першому місці у квартеті A3.

Обидві збірні ще до очної зустрічі гарантували собі участь у чвертьфіналі, проте результат матчу визначив переможця групи.

Крім того, англійці завдали іспанцям першої поразки за 44 матчі, перервавши їхню 43-матчеву безпрограшну серію.