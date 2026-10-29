Анчелотті викликав двох гравців "Шахтаря" до збірної Бразилії

Дебютний виклик для гравців "Шахтаря"

Анчелотті вперше запросив Марлона Гомеса та Аліссона Сантану до основної збірної Бразилії. Загалом у списку п'ять новачків. Окрім футболістів українського клубу, дебютні виклики отримали захисник Джонатан Жезус із "Крузейру", півзахисник Андре Луїс із "Корінтіанса" та Аллан із "Манчестер Сіті".

Італійський фахівець пояснив, що хоче ближче познайомитися з новими гравцями та оцінити їхні можливості.

"У кожного з них свої якості. Джонатан Жезус, на мій погляд, дуже сильний захисник, який володіє необхідними для цього якостями: дуже швидкий, агресивний, розумний. Аліссон Сантана має високу індивідуальну майстерність, а Марлон Гомес – динаміку", – заявив Анчелотті.

Коли Бразилія зіграє у листопаді

У листопаді збірна Бразилії проведе два товариські поєдинки. 14 листопада команда Анчелотті зустрінеться з Японією, а 17 листопада зіграє проти Сінгапуру.

Склад збірної Бразилії

Воротарі: Бенто ("Аль-Наср"), Лукас Перрі ("Торіно"), Педро Моріско ("Корітіба").

Захисники: Артур Діас ("Атлетіко-ПР"), Карлос Аугусто ("Інтер"), Дуглас Сантос ("Зеніт"), Габріель ("Арсенал"), Кунья ("Ноттінгем Форест"), Джонатан Жезус ("Крузейру"), Вандерсон ("Монако"), Вітор Рейс ("Манчестер Сіті"), Веслі ("Рома").

Півзахисники: Андре Луїс ("Корінтіанс"), Андрій Сантос ("Манчестер Юнайтед"), Бруну Гімарайнш ("Арсенал"), Даніло ("Ботафого"), Габріель Бонтемпо ("Сантос"), Жоау Гомеш ("Астон Вілла"), Марлон Гомес ("Шахтар").

Нападники: Аліссон Сантана ("Шахтар"), Аллан ("Манчестер Сіті"), Ендрік ("Реал Мадрид"), Естеван ("Челсі"), Рафінья ("Барселона"), Райан ("Борнмут"), Вінісіус ("Реал Мадрид").