Ахметов отримав орден від Шевченка: за що нагородили президента "Шахтаря"

За що Ахметова нагородили орденом

Орден "Легенда футболу" є найвищою відзнакою Української асоціації футболу. Церемонія вручення відбулася у Лондоні напередодні матчу основного етапу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" та грецьким АЕКом.

В УАФ відзначили колосальний внесок Ахметова у перетворення донецького клубу на постійного учасника єврокубків і сучасну футбольну інституцію.

"30 років на чолі клубу – це приклад безпрецедентної відданості футболу. Завдяки інвестиціям Ріната Ахметова, системному підходу та пристрасті до гри "Шахтар" вийшов на найвищий європейський рівень. Орден "Легенда футболу" – це знак поваги та вдячності від футбольної спільноти України за 30 років роботи, перемог та любові до футболу", – зазначив президент УАФ Андрій Шевченко.

Здобутки "Шахтаря" за 30 років

Рінат Ахметов очолив "Шахтар" у 1996 році. За час його керівництва донецька команда стала однією з найтитулованіших в історії незалежної України, здобувши загалом 40 трофеїв.

Головні досягнення клубу під керівництвом Ахметова:

Чемпіонат України: 16 золотих медалей

16 золотих медалей Кубок України: 14 трофеїв

14 трофеїв Суперкубок України: 9 перемог

9 перемог Міжнародна арена: завоювання Кубка УЄФА 2009 року

Попри складні умови та виклики війни, клуб продовжує готувати молодих українських вихованців та гідно представляє Україну в міжнародних змаганнях.