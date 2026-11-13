WBC винесла остаточний вердикт щодо росіян на конгресі в Мексиці

Рішення на всесвітньому конгресі

Рішення було ухвалене під час щорічного всесвітнього конгресу організації в мексиканському Акапулько.

"Всесвітня Боксерська Рада World Boxing Council (WBC) зберігає санкції проти країни-агресора та іншої країни-посіпаки. Рішення було прийнято та оголошено на щорічному всесвітньому конгресі, який саме зараз проходить в м. Акапулько (Мексика)", - повідомила Аліна Шатернікова у соцмережах.

Вона також висловила вдячність українській команді, яка працювала над збереженням обмежень. Окремо функціонерка відзначила внесок легендарних українських боксерів Володимира та Віталія Кличків.

Які санкції WBC діють з початку вторгнення

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну WBC ухвалила рішення виключити російських і білоруських боксерів зі своїх рейтингів. Крім того, організація припинила санкціонувати професійні поєдинки на території обох країн.

Таким чином, попри дискусії навколо повернення представників країн-агресорів до міжнародного спорту, WBC наразі зберігає попередню позицію.

Президент WBC Маурісіо Сулейман (фото: instagram.com/wbcmoro)

Президент організації отримав нагороду України

Конгрес у Мексиці також відзначився особливою подією для керівництва організації. 12 листопада президенту WBC Маурісіо Сулейману вручили український орден "За заслуги" III ступеня.

Відповідну нагороду у вересні присвоїв йому президент України Володимир Зеленський. Церемонія вручення відбулася безпосередньо під час 64-го конгресу Всесвітньої боксерської ради в Акапулько.