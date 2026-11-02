"Він хоче стати абсолютним чемпіоном": Усик підтримав повернення Ломаченка (відео)
Колишній абсолютний чемпіон світу в двох вагових категоріях Олександр Усик публічно підтримав рішення Василя Ломаченка відновити професійну кар'єру.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на DAZN.
Що сказав Усик
В інтерв'ю для DAZN Усик зізнався, що дуже радий бачити повернення колеги та друга на великий ринг, і висловив переконання у його найвищих амбіціях.
"Я дуже радий, що Василь повертається. Думаю, він хоче стати абсолютним чемпіоном світу. Я цього хочу. Нехай Бог його благословить", — сказав Усик.
Що відомо про плани Ломаченка
Нагадаємо, що Василь не виходив на ринг із травня 2024 року, коли ефектно переміг австралійця Джорджа Камбососа технічним нокаутом в 11-му раунді та задобув пояс IBF у легкій вазі.
Очікується, що повернення Ломаченка відбудеться у лютому 2027 року. Згідно з планами промоутерів, у першому поєдинку після камбеку він зустрінеться з непереможним філіппінцем Чарлі Суаресом. Надалі на переможця очікує складний турнірний шлях за участю таких бійців, як О'Шакі Фостер, Ентоні Какаче та Нік Болл, а кінцевою метою промоутерів є визначення абсолютного чемпіона світу.
Раніше Давід Бенавідес заявив про готовність провести з Олександром Усиком його фінальний бій у кар'єрі.