"Він хоче стати абсолютним чемпіоном": Усик підтримав повернення Ломаченка (відео)

Що сказав Усик

В інтерв'ю для DAZN Усик зізнався, що дуже радий бачити повернення колеги та друга на великий ринг, і висловив переконання у його найвищих амбіціях.

"Я дуже радий, що Василь повертається. Думаю, він хоче стати абсолютним чемпіоном світу. Я цього хочу. Нехай Бог його благословить", — сказав Усик.

Що відомо про плани Ломаченка

Нагадаємо, що Василь не виходив на ринг із травня 2024 року, коли ефектно переміг австралійця Джорджа Камбососа технічним нокаутом в 11-му раунді та задобув пояс IBF у легкій вазі.

Очікується, що повернення Ломаченка відбудеться у лютому 2027 року. Згідно з планами промоутерів, у першому поєдинку після камбеку він зустрінеться з непереможним філіппінцем Чарлі Суаресом. Надалі на переможця очікує складний турнірний шлях за участю таких бійців, як О'Шакі Фостер, Ентоні Какаче та Нік Болл, а кінцевою метою промоутерів є визначення абсолютного чемпіона світу.