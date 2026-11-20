Чому Джошуа залишив команду Усика

Раніше Ей Джей проходив збори в іспанській Гандії разом із командою українського чемпіона Олександра Усика. Однак перед британським дербі боксер вирішив змінити локацію та повернутися до співпраці з Беном Девісоном і своїм наставником ще з часів аматорського боксу Шоном Мерфі.

За словами Джошуа, ця ідея визріла в той період, коли бій ще планували організувати 20 листопада в Нью-Йорку. Через стислі терміни йому знадобилася перебудова під конкретний агресивний стиль, і наразі цей план успішно реалізується на тренуваннях.

Прогноз на нокаут та "погані наміри"

Британець наголосив, що не бачить сенсу в брудному трештоку та поважатиме опонента до стартового гонгу. Водночас у самому ринзі Джошуа налаштований на максимально жорсткий сценарій і розраховує фінішувати "Циганського короля" в екваторі бою або навіть на перших секундах.

"Я спеціаліст із нокаутів. Нокаутую його у 8-му раунді. Звісно, в тому випадку, якщо не зроблю це за стартові 30 секунд поєдинку. Ми з Ф'юрі наче ті два пітбулі, які просто хочуть перемогти. Мене не здивуєш мегафайтами, і мені немає потреби зневажати свого опонента. Але в мене дуже погані наміри. Виявилося, що хочу лише одного – наносити удари з поганими намірами", – заявив боксер.

Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа

Довгоочікуваний поєдинок у надважкій вазі пройде у п'ятницю, 11 грудня, на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс). На кону стоятиме чемпіонський титул WBA Super, який влітку зробив вакантним Олександр Усик.

За київським часом вихід боксерів у ринг очікується орієнтовно о 3:00 ночі 12 грудня.