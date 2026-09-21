Усик зустрівся з лідером європейської країни та продав пояс WBC

Чому чемпіон приїхав до Подгориці

Важливий візит Олександра Усика до Чорногорії був присвячений участі в конференції Connectuj.me, яка проходила 18-19 вересня. Подія зібрала провідних представників спорту, бізнесу та інших сфер. Український чемпіон виступив перед аудиторією зі спеціальною промовою під назвою Legacy of a Champion – "Спадщина чемпіона".

Під час виступу боксер поділився спогадами про свій шлях до світового визнання, а також наголосив на важливості дисципліни, віри та лідерства. Окрім офіційної програми, Усик відвідав знаменитий православний монастир Острог та поспілкувався з місцевими медіа.

Прем'єр-міністр країни Мілойко Спаїч публічно подякував українцю за візит і теплі слова про Чорногорію, назвавши його символом незламного духу.

Благодійність та зустріч із дітьми

Окрім ділової частини, поїздка українського спортсмена мала яскраво виражену соціальну та благодійну мету. У межах форуму відбувся спеціальний аукціон від Usyk Foundation. Серед лотів були представлені підписані чемпіоном репліка пояса WBC та боксерські рукавички, а виручені кошти спрямують на допомогу постраждалим від війни в Україні.

Особливо зворушливим моментом стало відвідування посольства України в Чорногорії. Там чемпіон зустрівся з українськими дипломатами, волонтерами та дітьми, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабну війну. Усик відповів на дитячі запитання, поділився життєвими історіями, роздав автографи та зробив пам'ятні фотографії.

За словами організаторів конференції, боксер пообіцяв обов'язково повернутися до Чорногорії знову.