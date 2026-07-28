Усик сказав Трампу, чим українці відрізняються від росіян

Спільне захоплення та розмова про війну

За даними видання, Трамп і Усик швидко знайшли спільну мову завдяки захопленню легендарним Мухаммедом Алі, з яким український боксер має спільну дату народження. На знак поваги Усик подарував президенту США підписану боксерську рукавичку та заявив, що українці - це "бійці та переможці", які не зупиняться у своїй боротьбі.

Український спортсмен також розповів Трампу, як його власна родина змушена була ховатися від російських обстрілів у Києві. Оскільки президент США відомий тим, що прислухається до сильними особистостей і "любить переможців", щира розмова з чемпіоном справила на нього глибоке враження.

Пояснення різниці між народами

Під час аудиєнції Трамп напряму запитав у боксера, чим саме українці відрізняються від росіян.

Усик у відповідь жестом вказав на свою голову та серце, стисло наголосивши, що головна відмінність між народами полягає саме в цьому - у мисленні та душі.

Журналісти WSJ зазначають, що ця зустріч відіграла вагому роль у тому, що Дональд Трамп останнім часом переглянув свої погляди на події в Україні та почав з більшою симпатією ставитися до боротьби українського народу проти російської агресії.