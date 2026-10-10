Усик націлився на несподіваного суперника: американець уже відповів на можливий виклик
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик зацікавлений у поєдинку з непереможеним американцем Девідом Бенавідесом. Потенційний суперник українця вже відреагував на можливість такого протистояння та розповів про свої плани.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Ring.
Усик розглядає бій із Бенавідесом
За інформацією журналіста The Ring Майка Коппінджера, український чемпіон виявляє серйозну зацікавленість у зустрічі з Бенавідесом у 2027 році.
Інсайдер повідомив, що ще минулого тижня дізнався про бажання Усика провести такий поєдинок.
Інформація з'явилася на тлі повідомлень про припинення переговорів щодо можливого бою українця з колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.
Водночас офіційного підтвердження переговорів між командами Усика та Бенавідеса наразі немає.
Що відповів Бенавідес
Американський боксер також висловив зацікавленість у зустрічі з Усиком, однак зазначив, що має й інші варіанти продовження кар'єри.
"Я також активно намагаюся організувати цей бій. Якщо не вдасться домовитися про зустріч із Джаєм Опетаєю на Сінко де Майо, тоді проведемо бій з Усиком", – заявив Бенавідес.
Водночас американець не виключає можливості поєдинку з колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі.
Бенавідес залишається непереможеним на професійному рингу та володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO у напівважкій вазі.
Раніше Кабаєл розповів, чому так і не отримав бій з Усиком.