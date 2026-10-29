Усик може повернутися за всіма поясами: що приховує несподіваний сценарій

Таємні перемовини та абсолютний статус

Американський чемпіон за версіями WBA та WBO у першій важкій вазі Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) зізнався, що особисто обговорював із командами Усика сценарій їхнього очного протистояння.

Головна інтрига полягає в тому, що повернення Усика в крузервейт відкриє можливість миттєво організувати бій за всі чотири чемпіонські пояси. У разі успіху це дозволить українцю стати абсолютом у цій вазі вже вдруге в кар'єрі.

"Ми обговорювали з Усиком його повернення в крузервейт. Якби це був бій за звання абсолютного чемпіона... Зараз у нього немає поясів у надважкій вазі. Він – лінійний чемпіон, але поясів немає. Він відмовився від усіх. Тому, гадаю, такий бій був би значущішим. Звісно, поєдинок у надважкій вазі теж був би гучною подією, але тут є глибша історія – адже цей бій міг би бути за всі чотири пояси. Якщо захочуть, щоб я піднявся у ваговій категорії – мені взагалі байдуже. Я просто хочу битися з найкращими", – розповів Бенавідес.

Давід Бенавідес (фото: instagram.com/benavidez300)

Головний іспит для американської зірки

Бенавідес переконаний, що можливий поєдинок із непереможеним українцем стане ключовим у його власній кар'єрі, а перемога над Усиком остаточно впише його ім'я в історію боксу.

"Я тренуватимуся так, ніби від цього залежить моє життя. На мій погляд, в Усика навіть більше досягнень, ніж у Канело. Щойно я його переможу, ніхто вже не зможе заперечити моє місце в історії", – додав американець.

Гучна дуель Усика та Бенавідеса орієнтовно може відбутися у 2027 році. Наразі ж американець готується до захисту своїх титулів проти чемпіона WBC Міхала Цеслака, який запланований на 5 грудня 2026 року у американському Фініксі.