Упав чотири рази й переміг: Віттакер дивом вистояв у шаленій кінцівці бою з Воллесом (відео)

Розв'язка в чемпіонських раундах

Протистояння розпочалося під диктовку Віттакера (13-0-1, 9 КО). Завдяки своїй швидкості та техніці британець контролював хід подій на дистанції, тоді як Воллес (17-2, 12 КО) тривалий час діяв пасивно. Проте вже до середини бою австралієць почав знаходити слабкі місця в захисті суперника та регулярно доносити важкі удари.

Ситуація для фаворита критично загострилася в чемпіонських раундах. У десятій трихвилинці Воллес важко потряс британця, змусивши того рятуватися в клінчах.

Кульмінацією стала фінальна частина бою, під час якої Віттакер чотири рази опинявся на канвасі, але рефері не зафіксував нокдаунів, дозволивши господарю рингу дотягнути до фінального гонгу.

Шлях до титульного бою

За підсумками 12 виснажливих раундів судді одноголосно віддали перемогу британцю – 117:111, 116:112 та 115:113. Попри шквал критики за кінцівку бою, цей успіх приніс Віттакеру захист титулу WBC Silver та статус офіційного претендента на повноцінний пояс чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Дмитрій Бівол.