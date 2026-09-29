Син Майка Тайсона дебютує в боксі: 29-річний Амір підписав контракт та влаштував сутичку

Сутичка біля рингу та перші плани

Під час презентації промоушн опублікував відео, на якому Амір Тайсон кинув виклик чемпіону Misfits у важкій вазі Чейзу ДеМуру. Опонент одразу підійшов до рингу, і між спортсменами виникла дуель поглядів, яку довелося переривати охороні.

За попередніми даними, дуель із ДеМуром розглядають як перспективу на майбутнє:

Амір спочатку має провести кілька розігрівальних поєдинків;

ім'я першого суперника та точна дата дебюту поки не оголошені.

Шлях до рингу та позиція батька

Раніше Амір Тайсон був пов'язаний із боксом лише поза межами рингу - працював спортивним коментатором (зокрема на боксерському шоу свого батька у 2024-му році) та розвивав власний бренд одягу.

Бажання спробувати свої сили в боксі з'явилося в нього ще кілька років тому. У 2021-му році Амір прагнув провести поєдинок проти блогера Логана Пола.

Легендарний батько відмовляв сина від спортивної кар'єри та не підтримував цієї ідеї.

Нагадаємо, сам 60-річний Майк Тайсон востаннє виходив на ринг 15 листопада 2024 року, де поступився Джейку Полу одноголосним рішенням суддів.