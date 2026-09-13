Швидка розправа в Лас-Вегасі: Гарсія знищив Бенна у бійці за титул WBC (відео)

Швидка розв'язка у рингу

Бій розпочався за активності претендента. Бенн намагався діяти першим номером, рухався на ногах та шукав шляхи до корпусу чемпіона. Проте Гарсія контролював дистанцію завдяки високій швидкості, довжині рук та фірмовому лівому хуку, регулярно зупиняючи атаки суперника.

Розв'язка протистояння настала вже у другому раунді. Бенн знову спробував піти на зближення, але втратив баланс і пропустив потужний правий крос від Гарсії. Британец опинився у важкому нокдауні, проте зміг підвестися до закінчення відліку рефері.

Раян одразу кинувся на добивання, затиснув опонента біля канатів і почав серійно влучати важкими ударами. Оскільки Бенн припинив відповідати на випади, рефері зупинив бій на позначці 1:25 другого раунду, зафіксувавши перемогу американця технічним нокаутом.

Перший захист та амбітні плани Гарсії

Для 28-річного Раяна Гарсії це був перший захист титулу WBC у напівсередній вазі (до 66,7 кг), який він здобув у лютому після перемоги над Маріо Барріосом. Наразі в активі американця 26 перемог (21 – нокаутом) при двох поразках. Для Бенна ця невдача стала другою у професійній кар'єрі.

Одразу після завершення поєдинку Гарсія викликав на об'єднавчий бій чемпіона світу за версією WBA Теофімо Лопеса, який спостерігав за поєдинком із трибун.