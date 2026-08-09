Шелестюк знову чемпіон: український боксер здолав грізного нокаутера на екваторі (відео)

Тактичний розгром на "полі" суперника

Титульний поєдинок за пояс WBO International приймало еквадорське місто Манта. Тут, поблизу лінії екватора, суперником українця став місцевий боксер Андрес Муньйос, який славиться високим відсотком дострокових перемог.

Опонент намагався тиснути за шаленої підтримки домашніх трибун і робив ставку на потужні одиночні випади. Проте Шелестюк розбив план суперника за рахунок високої швидкості, точного джеба та дистанційної роботи.

У другій половині бою українець повністю перехопив ініціативу, регулярно розриваючи захист еквадорця серійними комбінаціями. За підсумками 10 раундів усі судді одностайно віддали перемогу українцю.

Початок бою Шелестюка – з 2:35:00

Повернення за поясом і чистий рекорд

Цей успіх дозволив Шелестюку здобути свій перший титул із 2016 року, коли він володів поясом WBO NABO. Український напівсередньоваговик зберіг статус непереможеного професіонала – у його доробку 22 перемоги (12 нокаутом) та одна нічия.

Звитяга в Еквадорі стала для 40-річного ветерана вже третім успішним поєдинком після повернення в ринг. Минулого року Шелестюк достроково здолав американця Роддрикуса Ливси та переміг за очками венесуельця Ентоні Саеза.

На професійному рівні Шелестюк дебютував у 2013 році. До переходу в профі він представляв Україну на Олімпійських іграх у Лондоні-2012, де здобув бронзову медаль.