Продовження трилеру: Дюбуа та Вордлі домовились про титульний реванш

Місце проведення та передісторія протистояння

Другий поєдинок між британськими важковаговиками прийматиме знаменита лондонська арена O2 Arena.

Перша зустріч боксерів відбулася 9 травня 2026-го року та завершилася яскравою достроковою перемогою Дюбуа. У тому драматичному протистоянні Даніель двічі опинявся у нокдауні (у першому та третьому раундах), проте зумів переломити перебіг поєдинку та фінішувати суперника технічним нокаутом в 11-му раунді.

Одразу після поразки Фабіо Вордлі вирішив не відкладати повернення до рингу і вже 15 травня офіційно активував пункт про обов'язковий реванш, прописаний у контракті.

Швидка реакція Дюбуа

Даніель Дюбуа вже відреагував на ухвалення місця та дати поєдинку. Він запевнив, що на прихильників боксу чекатиме жорсткий двобій.

"Буде жорстко. [Що побачать вболівальники?] Знищення. Повне знищення", - заявив Дюбуа.

Повернення Дюбуа

280річний британський боксер зазнав двох поразок від Олександра Усика в 2023-му та 2025-му роках. Між цими поєдинками він встиг провести ще три поєдинка, в яких переміг Джаррела Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа.

Також Дюбуа успішно повернувся і після другої поразки від українця. Він здобув чемпіонський пояс WBO проти Фабіо Вордлі.