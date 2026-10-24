Підготовка в розпалі: український важковаговик показав тренування перед поверненням у ринг

Підготовка до невідомого

Владислав Сіренко продовжує тренувальний процес перед наступним поєдинком. Ім’я майбутнього суперника українцю поки не повідомили, однак наразі розглядають кілька можливих кандидатур.

Очікується, що 29-річний боксер повернеться на ринг у грудні 2026-го року. Нині Сіренко виступає під егідою промоутерської компанії Zuffa Boxing.

Сіренко востаннє бився з Отто Валліном

Свій попередній поєдинок українець провів у липні, коли зустрівся зі шведом Отто Валліном. Сіренко здобув перемогу нокаутом у десятому раунді.

Цей бій став для Владислава першим із липня 2025-го року. Тоді він поступився британцю Соломону Дакресу рішенням суддів у поєдинку, що відбувся в андеркарді протистояння Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.