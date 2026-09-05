Невдале повернення: кривдник Джошуа програв в першому бою за 2 роки

Хід поєдинку та нокдаун

Американський боксер вважався беззаперечним фаворитом перед боєм, проте Книба з перших секунд захопив ініціативу. Поляк грамотно працював на дистанції та регулярно пробивав суперника, тоді як Руїс діяв незвично пасивно.

Ключовий епізод бою стався у сьомому раунді, коли Книба відправив Руїса у важкий нокдаун. У восьмому раунді американець спробував активізуватися та змусив поляка відійти в оборону.

Проте у чемпіонських трихвилинках Книба чудово працював на ногах і не дозволив ексчемпіону змінити хід протистояння. В підсумку судді віддали перемогу поляку одноголосно - 117:100, 114:113 та 114:113.

Повернення після тривалої паузи

Це був перший бій для Руїса із серпня 2024-го року. Тоді його протистояння із Джарреллом Міллером завершилось внічию.

Востаннє ж перемагав Руїс ще в вересні 2022-го року. Загалом в пасиві американця вже три поразки.

Книба востаннє виходив на ринг у січні. Тоді поляк поступився Агіту Кабаєлу технічним нокаутом у третьому раунді.