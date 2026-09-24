Несподівана поява: Кличко став особливим гостем чемпіонату Європи з боксу (відео)
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко завітав на чемпіонат Європи з боксу, який триває в болгарській Софії. Український ветеран став почесним гостем вирішальних поєдинків континентальної першості.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Федерації боксу Болгарії в Instagram.
Зворушлива місія Кличка у Софії
Федерація боксу Болгарії опублікувала спільні фотографії легендарного українця та президента місцевої організації Красиміра Інінського.
"Пані та панове, Володимир Кличко у Софії на фіналах", - офіційно повідомила болгарська федерація.
Під час свого візиту 48-річний ексчемпіон узяв участь у соціальній місії: Кличко особисто вручив нагороди та медалі спортсменам із синдромом Дауна, які виступили у межах турніру.
Деталі континентальної першості та легендарний бекграунд
Чемпіонат Європи з боксу серед любителів у Болгарії підходить до свого завершення. Змагання завершаться 26 вересня.
Спортсмени розігрують медалі у 20 вагових категоріях серед чоловіків і жінок.
Володимир Кличко за свою професійну кар'єру провів 69 боїв (64 перемоги, 53 нокаутом), тривалий час домінуючи в надважкій ваговій категорії та утримуючи пояси WBA, WBO, IBF і IBO.
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