"Містер Усик, я працюю": Вордлі відреагував на критику українця

Порада від абсолюта та реакція Вордлі

Олександр Усик під час одного з поєдинків британця емоційно вказував на брак активної роботи передньою рукою. "Джеб, джеб, де джеб? Фабіо, де джеб?" - казав тоді українець.

Фабіо Вордлі підкреслив, що не збирається ігнорувати слова авторитетного боксера.

"Дивіться, з огляду на все, що він зробив і чого досяг, а також на його досвід, не можна ігнорувати його слова. Але я - це не він. У мене не було такої підготовки та стільки часу в боксі, як у нього. Містер Усик, я працюю над своїм джебом. Обіцяю, що намагатимуся діяти краще заради Вас", - заявив Вордлі.

Підготовка до реваншу проти Дюбуа

Наразі Фабіо Вордлі активно готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться 17 жовтня на арені O2 у Лондоні. Перший поєдинок між боксерами в травні видався надзвичайно драматичним.

Попри яскравий початок бою (Вордлі відправив Дюбуа в нокдаун вже в перші 10 секунд), Дюбуа зміг перехопити ініціативу та завдати супернику важких ушкоджень.

В підсумку рефері зупинив бій в 11-му раунді, зафіксувавши перемогу Дюбуа технічним нокаутом. Ця поразка коштувала Вордлі титула WBO.