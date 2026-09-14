Ломаченко має серйозну проблему: катмен розкрив несподівану правду про українця

Рука не стискається повністю

Відомий американський катмен Рас Анбер розповів, що Ломаченко був для нього особливим випадком у професійній практиці. Головна складність полягала в тому, що ще до початку їхньої спільної роботи українець переніс серію важких хірургічних втручань.

"До початку нашої співпраці він переніс стільки операцій, що одна рука не стискається повністю, тому й бинтувати її треба відповідним чином. Коли я накладаю бинт, здається, ніби рука повністю стиснута, хоча насправді це не так", – зізнався катмен.

Спеціаліст підкреслив, що для захисту бійця йому вкрай важливо знати про всі приховані проблеми, оскільки візуально рука після тейпування виглядала повністю готовою до бою, але всередині пов'язки кисть залишалася не до кінця стиснутою.

Катмен – це фахівець, який відповідає за захист бійця від травм, тейпування кистей та надання екстреної допомоги у перервах між раундами.

Що відомо про кар'єру Ломаченка

Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) за професійну кар'єру став чемпіоном світу у трьох вагових категоріях – напівлегкій, другій напівлегкій та легкій.

Останній поєдинок українець провів 12 травня 2024 року. Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа-молодшого технічним нокаутом у 11-му раунді та завоював титул IBF у легкій вазі.

У червні 2025 року боксер оголосив про завершення кар'єри. Водночас згодом з'явилася інформація про можливе повернення українця на ринг. Імовірним наступним суперником 38-річного бійця називають Чарлі Суареса.