Крус вирубив Браво у дикому бою і кинув виклик зірковому американцю (відео)

Хаос у рингу

На Pechanga Arena у Сан-Дієго тимчасовий чемпіон WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) Ісаак Крус (29-3-2, 19 KO) з Мексики переміг нокаутом пуерториканця Нестора Браво (24-2, 17 KO).

Поєдинок запам'ятається не лише ефектною розв'язкою, а й вкрай брудним стилем ведення бою з боку пуерториканця. Браво обрав доволі дивну тактику і діяв так, наче свідомо прагнув дискваліфікації. Уже в першому раунді він побував на канвасі після спірного нокдауну, після чого почав відверто зривати поєдинок.

Браво регулярно завдав ударів нижче пояса, використовував борцівські прийоми, орудував ліктями та плечами, а також намагався виштовхнути опонента за межі рингу. Рефері мав усі підстави для дискваліфікації Браво, проте до останнього намагався дати боксерам можливість з'ясувати стосунки спортивним шляхом, виписавши пуерториканцю декілька попереджень і штрафів.

Зрештою все завершилося в 6-му раунді: Крус поставив крапку потужним лівим хуком, після якого суперник уже не зміг повноцінно повернутися у бій.

Крус кинув виклик Райану Гарсії

Здобувши дострокову перемогу, Ісаак Крус одразу ж гучно заявив про свої подальші амбіції. Мексиканець вирішив не затягувати з паузою і публічно кинув виклик зірковому американському боксеру – чемпіону WBC у напівсередній вазі Райану Гарсії.

Реакція американця у соцмережах не змусила на себе чекати. Гарсія нагадав про попередні переговори та зазначив, що вже двічі пропонував мексиканцю бій, але отримував відмову. Тепер одіозний американець готовий дати опоненту останній шанс зустрітися у рингу вже у грудні цього року.

"Щоб фанатам було ясно, я двічі пропонував бій Крусу, і одного разу він був моїм обов'язковим претендентом – і він двічі відмовився. Це моя остання спроба дати йому шанс. Якщо він знову відмовиться, я більше ніколи не матиму справ з ним", – написав Гарсія.