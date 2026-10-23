Хргович готує перший захист титулу IBF у Хорватії: хто стане суперником

Головна вимога Хрговича

Суперником хорватського боксера має стати обов'язковий претендент із Куби Френк Санчез. За даними інсайдера, титульний поєдинок планують організувати у першому кварталі 2027 року. Бій має відбутися на батьківщині чемпіона в Хорватії – це була особиста вимога Хрговича.

Промоутер Френк Воррен також підтвердив активний переговорний процес:

"Філіп звернувся до нас і сказав, що його мрія – провести бій у Хорватії, і ми прагнемо це реалізувати. Бій із Френком Санчезом є для нього обов'язковим. Гадаю, незабаром ми зможемо оголосити про все офіційно", - заявив промоутер.

Шлях боксерів до титульного протистояння

Філіп Хргович (22-1, 16 КО) здобув вакантний пояс IBF у серпні, створивши гучний апсет у поєдинку проти британського проспекту Мозеса Ітауми.

Своєю чергою Френк Санчез (26-1, 19 КО) виборов статус обов'язкового претендента у травні поточного року. У фінальному елімінаторі він уже у другому раунді брутально нокаутував призера Олімпійських ігор американця Річарда Торреса-молодшого, завдавши тому першої поразки в кар'єрі.