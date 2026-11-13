Хижняк очолить вечір боксу Усика у Львові: дата великого шоу та деталі програми

Головні поєдинки турніру

Третє боксерське шоу оновленого промоушену Усика відбудеться 19 грудня у львівському комплексі Emily Resort. Головною подією вечора стане виступ володаря титулу WBA Gold International у напівважкій вазі Олександра Хижняка (3-0, 2 КО). Ім'я суперника українського чемпіона організатори оголосять згодом.

У співголовному поєдинку на ринг повернеться колишній володар поясів IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International Даніель Лапін (13-1, 5 КО). Для нього цей вихід стане першим після травневої осічки, коли українець зазнав першої поразки в профі, достроково поступившись французу Бенджаміну Мендесу Тані.

"У нас неймовірна кількість потужних красунчиків, яким ми дамо можливість вийти на міжнародну арену", – зазначив у промовідео сам Олександр Усик.

Інші деталі шоу

Загалом у межах вечора у Львові заплановано дев'ять професійних поєдинків, у яких дев'ятьом представникам Usyk 17 Promotions протистоятимуть закордонні боксери.

Початок боксерського вечора 19 грудня запланований на 15:00. Пряму трансляцію турніру забезпечать медіасервіс Київстар ТБ та міжнародна стримінгова платформа DAZN.