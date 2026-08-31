Гучна заява чемпіона: Шакур Стівенсон заінтригував фанатів інсайдом про наступний бій

Загадковий анонс від чемпіона

Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Стівенсон (25-0, 11 КО) вийшов на зв'язок із уболівальниками та заінтригував найближчими планами. 29-річний боксер опублікував коротке, але промовисте повідомлення, у якому натякнув на завершальну стадію перемовин щодо свого майбутнього поєдинку.

"Big dawg #FightAnnoucementCoupleMoreDays" ("Крутий хлопець #АнонсБоюЗаКілька Днів"), – лаконічно підписав свій допис у соцмережах американський спортсмен.

Підготовка в таборі Мейвезера

Зараз Стівенсон проводить інтенсивний тренувальний табір, готуючись під наглядом команди Флойда Мейвезера. Очікується, що офіційний анонс бою з'явиться вже за кілька днів, а ім'я потенційного опонента поки тримається у найсуворішій таємниці.

Експерти припускають, що йдеться про об'єднавчий поєдинок або протистояння з іншим топовим претендентом категорії.

Зазначимо, що, окрім Стівенсона, чемпіонами світу у першій напівсередній вазі є: Гері Расселл (WBA), Далтон Сміт (WBC) та Річардсон Хітчінс (IBF).