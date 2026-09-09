Ф'юрі зробив гучний анонс бою з Усиком: українець несподівано відповів

"Останній танець воїнів"

Ф'юрі опублікував у своїх соцмережах зображення з власною афішею бою проти Усика та заявив, що переговори про нову зустріч уже стартували. За словами британця, це буде "останній танець двох воїнів" сучасного боксу.

У відповідь на цей допис Усик оприлюднив коротке відео, у якому лаконічно заявив, що вже "йде по Ф'юрі".

Водночас офіційно третій бій між боксерами поки не оголошений. Новий постер британця став черговим сигналом про його бажання вийти на ринг саме проти українця.

Провал бою з Джошуа

Ідея проведення третього бою виникла через труднощі в організації поєдинку між Ф'юрі та Джошуа, який планували на листопад 2026 року.

Попри підписання угод із саудівською промоутерською компанією Sela, сторони не змогли узгодити фінансові умови та місце проведення зустрічі. Додаткової інтриги додає той факт, що Джошуа проводив підготовку до своїх останніх поєдинків у таборі Усика та у співпраці з його командою.

Усик – Ф'юрі: історія протистоянь

Нагадаємо, що Усик вже двічі перемагав Ф'юрі за рішенням суддів:

У травні 2024 року українець здобув роздільну перемогу та став абсолютним чемпіонатом світу у надважкій вазі.

У реванші в грудні 2024 року Усик підтвердив свою перевагу одноголосним рішенням.

Після двох поразок Ф'юрі оголошував про завершення професійної кар'єри, проте невдовзі повернувся у великий бокс.