Джошуа зірвався, Усик погодився: Верховен розкрив несподівану історію бою

Як Верховен готувався до бою з Джошуа

За словами Верховена, пропозицію провести поєдинок з Джошуа він отримав несподівано. Нідерландець одразу погодився, хоча на той момент мав щільний графік через участь у зйомках фільму "Road House 2".

"Одного дня мені зателефонували і сказали: "Ріко, нам подобається те, що ти робиш. І ми хочемо, щоб ти зустрівся з Ентоні Джошуа". І я сказав: "Окей, давайте. Я готовий до цієї можливості". Але в той момент я готувався до "Road House 2" і подумав: "Як мені тепер усе це поєднати?", - розповів спортсмен.

Верховен пояснив, що разом із тренером розробив план підготовки. Спочатку передбачалося, що бій із Джошуа може відбутися в лютому, тому він розраховував розпочати повноцінний тренувальний табір восени.

Втім, плани змінилися після того, як Джошуа отримав пропозицію провести поєдинок із Джейком Полом за значний гонорар. Через це можливий бій із Верховеном вирішили перенести з лютого на березень.

Нідерландець позитивно сприйняв такий варіант, адже додатковий час дозволяв йому краще адаптуватися до боксу. Проте згодом сталася трагедія з командою Джошуа в Африці, після якої переговори про поєдинок відійшли на другий план.

Як на горизонті з'явився Усик

Попри невизначеність Верховен не припиняв підготовку та вирушив до Іспанії, де протягом місяця працював у тренувальному таборі.

Наприкінці зборів посередники, які займалися організацією бою з Джошуа, повідомили йому, що промоутер британця Едді Хірн не вважає проведення поєдинку можливим у найближчий час.

Оскільки Верховен уже перебував у повноцінному тренувальному процесі, він хотів вийти в ринг. Тоді його команда почала розглядати інші варіанти.

"Під час цих міркувань виникло питання: "А як щодо Усика? Чи має це сенс?". І це була моя ідея. Бо він топовий боксер, непереможний чемпіон, тому ми закинули йому свою пропозицію", - заявив Верховен.

Нідерландець запропонував концепцію бою "непереможний проти непереможного". За його словами, менеджери підтримали цю ідею, після чого пропозицію передали команді Усика.

Верховен стверджує, що українець дав згоду приблизно через два тижні, хоча мав чимало інших можливих варіантів для наступного поєдинку.

Бій Усика з Верховеном (фото: Getty Images)

Чому VAR повинен бути і в боксі

Окремо спортсмен прокоментував суддівське рішення у бою з Усиком. Верховен визнав факт поразки, але зазначив, що оцінки арбітрів стали для нього несподіванкою.

"Мені не подобається програвати, але це сталося. Морально це навіть складніше пережити, аніж просто якусь несправедливість. Але ж усі бачили поєдинок. Мені здавалося, що все добре, але коли ми подивилися на оцінки суддів, то побачили велику різницю між тим, як я відчув цей бій, і тим, як вони побачили його", - пояснив він.

За словами Верховена, після поєдинку в нього залишилося відчуття несправедливості. Він порівняв ситуацію з сучасним футболом, де спірні моменти можуть переглядати за допомогою VAR.

На думку нідерландця, суддя, як і будь-яка людина, може помилитися. Водночас поруч мають бути інші фахівці, які здатні звернути увагу арбітра на можливу помилку та допомогти ухвалити правильне рішення.