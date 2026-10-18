Дюбуа зухвало викликав Усика на трилогію після нокауту: що обіцяє скандальний британець

Ефектна перемога та гучна заява

Дюбуа напрочуд легко захистив свій пояс у протистоянні з співвітчизником Фабіо Вордлі. "Динаміт" відправив опонента в нокдаун вже у першому раунді, а у другому кут Вордлі змушений був викинути білий рушник. За весь поєдинок Дюбуа пропустив лише чотири удари.

Одразу після швидкого нокауту британець заговорив про нову дуель з українським чемпіоном.

"Звичайно, я хочу знову зустрітись з Усиком. На цей раз перемога буде за нами. Ми припустилися помилок, але тепер все буде інакше. Я вже інший боксер. Не думаю, що у світі знайдеться важковаговик, який витримав би такі удари, які я завдавав сьогодні", - сказав Дюбуа.

Історія протистояння з Усиком

Олександр Усик і Даніель Дюбуа зустрічалися на рингу двічі. Обидва поєдинки завершилися достроковими перемогами українця.

У 2023 році Усик нокаутував британця в дев'ятому раунді, захистивши чемпіонські пояси в надважкій вазі. У липні 2025 року боксери провели реванш, у якому українець знову переміг нокаутом – цього разу в п'ятому раунді.