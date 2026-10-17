Через рекордний попит: організатори бою Кабаєла з Хісою вирішили розширити арену

Аншлаг на бою

На поєдинок між німецьким боксером Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО) та албанцем Нельсоном Хісою (25-0, 23 КО) уже продали 42 500 квитків. Через значний інтерес уболівальників організатори вирішили збільшити кількість доступних місць на арені.

Квитки користуються великим попитом із перших днів продажу. За інформацією організаторів, лише протягом першої доби передпродажу, який стартував два тижні тому, вболівальники придбали 25 тисяч квитків.

Бій відбудеться 28 листопада на Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфі, Німеччина.

Кабаєл проведе перший захист титулу WBC

Для Кабаєла цей поєдинок стане першим захистом повноцінного чемпіонського поясу WBC у надважкій вазі.

У червні німець отримав статус повноцінного чемпіона після того, як Олександр Усик звільнив титули. До цього Кабаєл володів поясом тимчасового чемпіона.

Обидва боксери підходять до зустрічі без поразок у професійній кар’єрі