Час на пенсію: відомий тренер закликав Усика відмовитися від бою з Вайлдером

Ризики нокауту та віковий фактор

Попри те, що 40-річний Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 KO) переживає не найкращі часи, Атлас наголошує, що в надважкій вазі будь-яка пропущена атака може стати фатальною для спортсмена, який старіє.

"Завжди є ризик. Заходиш у ринг - це вже ризик. Вайлдер високий, довгорукий, це важковаговик із потужним ударом із правої. Усик старіє. У нього за плечима 300 аматорських боїв. Він не отримував багато шкоди, але все ж отримував її. Завжди є ймовірність, що Вайлдер влучить тим самим правим ударом, а Усик вмить постаріє в рингу", - зауважив Тедді Атлас.

Водночас фахівець додав, що зараз Вайлдер вже не становить такої загрози, як раніше, і сам бій втратив колишню видовищність.

Порада піти непереможеним

Атлас наголосив, що мріє побачити, як Олександр Усик (25-0, 16 KO) зробить те, що не вдалося навіть великим Джо Луїсу та Мухаммеду Алі - піде з рингу на піку форми, здоровим і з бездоганною репутацією.

Сам Усик, який звільнив свої три пояси у надважкій вазі для проведення прощального поєдинку, пояснив вибір Вайлдера бажанням закрити список найсильніших суперників своєї епохи після перемог над Джошуа, Ф'юрі та Дюбуа.

"Ця людина останні 10 років була в топі. Він великий чемпіон і досі небезпечний хлопець. Я боксую не заради слави чи визнання. Для мене це просто моє життя", - зазначив Олександр Усик.