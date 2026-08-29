Берінчик та Ноукс показали майже рівну вагу перед титульним поєдинком

Скільки важать Берінчик та Ноукс

Показники обох боксерів відрізняються в лічених грамах. Берінчик показав на вагах 60,826 кг. Ноукс виявився важчим лише на 14 грамів – 60,840 кг. Обидва боксери вкладаються в ліміт легкої ваги, який становить 61,2 кг.

Для порівняння, перед своїм останнім поєдинком проти Кейшона Девіса, Денис Берінчик важив 61,05 кг.

Коли відбудеться бій Берінчик – Ноукс

Поєдинок відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. Він стане частиною вечора боксу, головною подією якого буде бій Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича.

Для Берінчика цей поєдинок стане першим за півтора року. Востаннє українець виходив у ринг у лютому 2025-го, коли програв Кейшону Девісу та втратив чемпіонський пояс WBO у легкій вазі.

Берінчик – Ноукс: де дивитися

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