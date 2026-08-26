Беленюк показав Кроуфорду борцівські прийоми (відео)

Беленюк влаштував Кроуфорду урок боротьби

На кадрах видно, як Беленюк та Кроуфорд спочатку жартома з'ясовують стосунки. Кроуфорд, який за свою боксерську кар'єру став абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях, цього разу спробував себе вже в іншому виді єдиноборств.

"Сьогодні ще один всесвітньо відомий боксер навчиться греко-римської боротьби", – підписав відео Беленюк.

Кроуфорд в Україні

Американський боксер приїхав до України та вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі президент подякував Терренсу за підтримку та візит.

Візит Кроуфорда до України привернув значну увагу, адже легендарний боксер від перших днів повномасштабної війни публічно підтримує нашу державу.

Дивіться відео зустрічі Жана Беленюка та Теренса Кроуфорда:

Жан Беленюк та Терренс Кроуфорд зустрілися у Києві (джерело: Facebook/Zhan Beleniuk)

Кар'єра Терренса Кроуфорда

Терренс Кроуфорд – один із найкращих боксерів свого покоління. 38-річний американець є колишнім абсолютним чемпіоном світу у трьох вагових категоріях та володарем титулів WBO, WBA, WBC і IBF.

За професійну кар'єру Кроуфорд провів 42 бої та здобув 42 перемоги, 31 з яких – нокаутом. У серпні 2025 року американець переміг Сауля "Канело" Альвареса та став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.