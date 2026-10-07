Зірка НБА зробив студентам розкішний подарунок перед довгоочікуваним поверненням

Подарунок для студентів

У середу, 7 жовтня, "Індіана Пейсерс" проведе свій перший передсезонний матч року проти "Міннесоти Тімбервулвз". Поєдинок стане особливим для Халібертона, адже відбудеться на майданчику його рідного університету Айова Стейт.

Баскетболіст вирішив зробити повернення ще більш пам'ятним і викупив усі доступні квитки для студентської секції. Після цього університет провів лотерею серед студентів, щоб розподілити придбані Халібертоном квитки.

Таким чином, на матчі в Hilton Coliseum очікується повноцінна студентська трибуна, яка підтримає Халібертона під час його повернення.

Перший матч за 16 місяців

Поєдинок проти "Міннесоти" стане для Халібертона першим за понад 16 місяців. Востаннє він виходив на майданчик у сьомому матчі фінальної серії НБА-2025, де отримав розрив ахіллового сухожилля.

Баскетболіст ще не знає, скільки часу проведе на майданчику проти "Тімбервулвз", але сподівається зіграти щонайменше першу половину зустрічі.

Особливий зв'язок з Айова Стейт

Халібертон навчався в Айова Стейт у 2018-2020 роках, після чого був обраний у першому раунді драфту НБА-2020.

З університетом у баскетболіста пов'язані особливі спогади. Саме там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Джейд, а згодом зробив їй пропозицію на майданчику Айова Стейт.

Ідея провести передсезонний матч "Пейсерс" на університетській арені виникла у Халібертона ще кілька років тому. Спочатку матч планували провести у 2025 році, але після травми Халібертона гру перенесли на цей сезон.