"Юта" програла "Лейкерс", а Михайлюк не зміг повторити феєричний перформанс
"Юта Джаз" Святослава Михайлюка зазнала виїзної поразки від "Лос-Анджелес Лейкерс" у матчі регулярного сезону НБА. Український баскетболіст цього разу не зміг продемонструвати результативність, яка дозволила йому напередодні встановити особистий рекорд.
Про результат матчу та статистику українського захисника повідомляє Sport RBC.UA.
"Юта" нав'язала боротьбу, але не втримала темп
"Лос-Анджелес Лейкерс" контролювали перебіг зустрічі після першої половини матчу, однак "Юта" змогла повернути інтригу завдяки сильній третій чверті. "Джаз" скоротили відставання та створили господарям майданчика проблеми, але в заключному відрізку "Лейкерс" дотиснули суперника й довели матч до перемоги - 109:94.
Михайлюк скромно відіграв після рекордного матчу
Святослав Михайлюк провів на паркеті 25 хвилин, за які набрав 4 очки, зробив 3 підбирання та віддав 2 результативні передачі.
Українець реалізував лише 1 із 7 кидків із гри. Це значно скромніший результат порівняно з попередньою зустріччю проти "Далласа", у якій він набрав рекордні для себе 39 очок.
Дончич став найрезультативнішим у матчі
Лідер "Лейкерс" Лука Дончич провів продуктивний матч проти "Юти". Словенський баскетболіст записав до свого активу 28 очок та 8 підбирань, допомігши команді здобути домашню перемогу.
Раніше ми детальніше розповідали про історичний рекорд Михайлюка в матчі проти "Далласа".