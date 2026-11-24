"Юта" нав'язала боротьбу, але не втримала темп

"Лос-Анджелес Лейкерс" контролювали перебіг зустрічі після першої половини матчу, однак "Юта" змогла повернути інтригу завдяки сильній третій чверті. "Джаз" скоротили відставання та створили господарям майданчика проблеми, але в заключному відрізку "Лейкерс" дотиснули суперника й довели матч до перемоги - 109:94.

Михайлюк скромно відіграв після рекордного матчу

Святослав Михайлюк провів на паркеті 25 хвилин, за які набрав 4 очки, зробив 3 підбирання та віддав 2 результативні передачі.

Українець реалізував лише 1 із 7 кидків із гри. Це значно скромніший результат порівняно з попередньою зустріччю проти "Далласа", у якій він набрав рекордні для себе 39 очок.

Дончич став найрезультативнішим у матчі

Лідер "Лейкерс" Лука Дончич провів продуктивний матч проти "Юти". Словенський баскетболіст записав до свого активу 28 очок та 8 підбирань, допомігши команді здобути домашню перемогу.