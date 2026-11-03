Яскравий дебют після скандалу з росіянкою: Коваль розпочала новий етап у баскетболі США (відео)

Переконливий старт у "Бейлорі"

У своєму дебютному поєдинку Коваль допомогла колективу впевнено здолати "Фейрлі Дікінсон Найтс" із рахунком 87:66.

Українська баскетболістка провела на паркеті 21 хвилину та стала однією з найпомітніших фігур на майданчику. Коваль набрала 14 очок, зробила 8 підбирань, 3 результативні передачі та оформила 4 блок-шоти. Катерина реалізувала 6 із 7 двоочкових та 2 з 3 штрафних кидків.

Принциповий перехід та кар'єра в NCAA

Для українки цей виступ став першим офіційним після вересневого скандалу. Коваль виступала за Університет Луїзіани, проте принципово вирішила залишити команду через підписання керівництвом закладу російської гравчині Анни Мінаєвої. Завдяки спеціальному дозволу від ліги NCAA українка змогла змінити клуб поза межами стандартного трансферного вікна та уникнути пропуску сезону.

Поточний рік – третій для Коваль у США. Спочатку вона захищала кольори "Нотр-Даму", а потім провела рік у команді з Луїзіани.

Також центрова пройшла всі рівні юнацьких і молодіжних збірних України, а в червні 2025 року дебютувала за дорослу національну команду з баскетболу 3х3 на етапі Світової серії у Відні.