Яскравий дебют у чемпіонаті Іспанії: Шульга допоміг "Реалу" здобути важливу перемогу

Як зіграв українець

У стартовому турі чемпіонату Іспанії "вершкові" на домашньому майданчику здолали "Унікаху" з рахунком 89:87.

Шульга розпочав зустріч на лаві запасних, але згодом вийшов на майданчик і провів на ньому 14 хвилин 2 секунди. Він записав до свого активу 4 очки (реалізував обидва двоочкові кидки, але не влучнув двічі з-за дуги). Окрім цього, на рахунку захисника збірної України 3 результативні передачі, 2 підбирання та 1 перехоплення при 2 втратах і 2 фолах. Показник корисності гравця склав 4 бали.

Камбек "Реала" на останніх хвилинах

Сам поєдинок видався надзвичайно напруженим і драматичним. Команди йшли на рівних усю дистанцію матчу, а перед заключною чвертю господарі поступалися супернику з рахунком 65:71.

Долю зустрічі вирішив потужний ривок мадридців 12:1 у вирішальні хвилини матчу, який дозволив "Реалу" переломити хід гри та здобути вольову перемогу з різницею у два очки.

Для мадридського клубу це був перший офіційний домашній поєдинок під керівництвом нового наставника Педро Мартінеса.

Наступні випробування на українця та його партнерів чекають уже в Євролізі. 29 вересня мадридці зіграють проти турецького "Анадолу Ефеса", а 1 жовтня зустрінуться з ізраїльським "Хапоелем" з Тель-Авіва.