Розгром від "Дніпра", рекорд Сафонова та драма в Луцьку: підсумки дня в баскетбольній Суперлізі

"Дніпро" – "Черкаські Мавпи" – 98:60

Чинний чемпіон України "Дніпро" не залишив шансів "Черкаським Мавпам", здобувши п'яту перемогу в сезоні.

Господарі захопили ініціативу з перших хвилин, розпочавши зустріч ривком 13:1. Уже після стартової чверті дніпряни мали перевагу в 11 очок, а до великої перерви ще більше збільшили відрив.

Остаточно долю протистояння команда Володимира Коваля вирішила в третій десятихвилинці, яку виграла 26:10. У заключній чверті господарі впевнено довели справу до розгромної перемоги.

Найрезультативнішим гравцем "Дніпра" став Станіслав Тимофеєнко, який набрав 19 очок. Данііл Сипало додав 17 очок і 9 підбирань.

"Волинь" – "Прикарпаття-Говерла" – 64:66

Найнапруженіший поєдинок дня відбувся в Луцьку, де місцева "Волинь" приймала "Прикарпаття-Говерлу".

Господарі краще провели першу половину зустрічі та пішли на велику перерву з перевагою 30:26. Проте франківська команда не дозволила супернику розвинути успіх і поступово скорочувала відставання.

Усе вирішилося на останніх хвилинах. Ключову роль у перемозі гостей відіграв капітан Сергій Старцев, який реалізував важливі штрафні кидки та допоміг своїй команді втримати мінімальну перевагу.

Старцев завершив зустріч із 20 очками та 7 підбираннями. У складі "Волині" дабл-дабл оформив Святослав Товкач.

Для "Прикарпаття-Говерли" ця перемога стала другою поспіль після невдалого початку сезону.

"Запоріжжя" – "Ніко-Баскет" – 73:89

Миколаївський "Ніко-Баскет" здобув переконливу перемогу над "Запоріжжям", а головною подією матчу став результативний виступ Максима Сафонова.

Гості потужно розпочали зустріч і виграли першу чверть із рахунком 32:14. Створений запас дозволив їм контролювати перебіг гри, а максимальна перевага миколаївців сягала 25 очок.

"Запоріжжя" намагалося скоротити відставання, однак переломити хід протистояння не змогло.

Найкращим гравцем зустрічі став Максим Сафонов, який набрав 32 очки, встановивши рекорд результативності поточного сезону Суперліги. Баскетболіст реалізував 13 із 19 кидків із гри.

Ще 19 очок до перемоги додав Джамір Сімпсон. У складі запоріжців найрезультативнішим став Владислав Ніколайчук із 20 очками.

Для "Ніко-Баскета" цей успіх став другою перемогою в чемпіонаті.

"Рівне" – "Хмельницький" – 94:78

У заключному матчі ігрового дня "Рівне" на власному майданчику здолало "Хмельницький".

Протягом трьох чвертей команди демонстрували конкурентну боротьбу, не дозволяючи одна одній створити вирішальний відрив.

Однак у заключній десятихвилинці рівняни перехопили ініціативу. Гості, які проводили другий матч за два дні, почали частіше помилятися та втратили ефективність у нападі.

Господарі скористалися цим і довели зустріч до впевненої перемоги з різницею в 16 очок.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Таріг Ейса, який набрав 28 очок. Олександр Поносов додав 18 очок і 7 передач, а Джавон Бенсон оформив дабл-дабл – 14 очок і 14 підбирань.

У складі "Хмельницького" 20 очок набрав Дерік Ньютон, а Закарі Лавдей відзначився 17 очками та 14 підбираннями.

Здобувши шосту перемогу в сезоні, "Рівне" піднялося на друге місце турнірної таблиці.