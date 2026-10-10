Розгром "Київ-Баскета" та драматичне дербі: як минули матчі баскетбольної Суперліги

"Рівне-Dream" – "Волинь"

Волинське дербі розпочалося з ривка господарів 9:0. "Рівне" контролювало ситуацію на старті, однак наприкінці другої чверті гості перехопили ініціативу.

"Волинь" зберегла перевагу і в третій чверті, після якої випереджала суперника на вісім очок – 65:57.

Проте заключний відрізок повністю змінив перебіг зустрічі. Рівненська команда розпочала четверту чверть ривком 14:2, а загалом виграла її з рахунком 30:14.

Одним із головних героїв став новачок господарів Джавон Бенсон. Він набрав 18 очок і зробив 13 підбирань, причому 13 очок приніс команді саме в заключній чверті.

У складі "Волині" найрезультативнішим став Ігор Клімов, який набрав 26 очок. Це найкращий індивідуальний показник результативності в нинішньому сезоні Суперліги.

"Рівне-Dream" – "Волинь" – 87:79 (25:21, 14:23, 18:21, 30:14).

"Запоріжжя" – "Київ-Баскет"

У другому завершеному поєдинку дня "Запоріжжя" не залишило шансів "Київ-Баскету".

Запорізька команда захопила ініціативу з перших хвилин, розпочавши матч ривком 18:3. Господарі виграли стартову чверть із рахунком 29:18, а в другій ще більше збільшили перевагу – 29:10.

Таким чином, на велику перерву команди пішли за рахунку 58:28 на користь "Запоріжжя". Упродовж зустрічі перевага запоріжців сягала 37 очок.

Після перерви кияни зуміли виграти третю чверть, однак суттєво скоротити відставання не вдалося. У заключному відрізку "Запоріжжя" зберегло контроль над грою та довело матч до перемоги з різницею у 30 очок.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Ілеледжі, який набрав 19 очок. Ніколайчук та Пауелл відзначилися дабл-даблами.

У складі "Київ-Баскета" найбільше очок набрав Джавіон Мей – 15.

"Запоріжжя" – "Київ-Баскет" – 92:62 (29:18, 29:10, 22:25, 12:9).