Рівне" ледь не втратило перемогу, а "Запоріжжя" здолало аутсайдера: підсумки Суперліги

"Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи" – 74:65

Команда Євгена Ісакова краще розпочала зустріч і виграла першу чверть із рахунком 26:22. У другій десятихвилинці запоріжці збільшили перевагу та пішли на велику перерву за рахунку 41:33.

Після відпочинку гра стала рівнішою. Однією з причин стали проблеми з фолами в Ілеледжі, через які баскетболіст господарів був змушений провести на майданчику обмежений час.

Однак "Запоріжжя" зберегло контроль над перебігом зустрічі завдяки надійній обороні. Господарі виграли боротьбу за підбирання з рахунком 50:35 та набрали на 14 очок більше із трисекундної зони.

Головним героєм матчу став американський форвард Джуліан Пауелл, який провів найкращу гру в сезоні. Він набрав 24 очки, зробив 13 підбирань, чотири перехоплення та два блок-шоти.

Капітан запоріжців Антон Буц також оформив дабл-дабл – 11 очок і 12 підбирань, додавши шість результативних передач.

У складі "Черкаських Мавп" найрезультативнішим став Кирило Марченко із 17 очками.

Завдяки перемозі "Запоріжжя" завершило перше коло чемпіонату на третьому місці, маючи шість перемог у дев'яти матчах. Черкаська команда з одним виграним поєдинком залишилася останньою.

"Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи" – 74:65 (26:22, 15:11, 18:18, 15:14)

"Рівне" – "Прикарпаття-Говерла" – 80:77

Набагато драматичніше розвивалися події в Рівному, де господарі ледь не розгубили перевагу у 22 очки.

Після рівного початку зустрічі "Рівне" перехопило ініціативу та виграло першу чверть 22:13. У другій десятихвилинці господарі ще більше збільшили відрив і пішли на перерву за рахунку 49:30.

На початку третьої чверті перевага рівнян сягнула максимальних 22 очок. Здавалося, долю поєдинку вже вирішено, однак "Прикарпаття-Говерла" організувала вражаюче повернення.

Гості виграли третю десятихвилинку 23:15, а заключну – 24:16. Наприкінці зустрічі франківцям навіть вдалося зрівняти рахунок, проте реалізувати свої можливості у вирішальні моменти вони не змогли.

"Рівне" втримало три очки переваги та продовжило переможну серію до п'яти матчів.

Найрезультативнішими у складі господарів стали Джавон Бенсон і Таріг Ейса, які набрали по 13 очок. Бенсон також зробив дев'ять підбирань.

Важливу роль відіграли резервісти. Демаріус Джейкобс набрав 12 очок, а Дмитро Триколенко додав 11. Загалом запасні рівнян принесли команді 30 очок.

У складі "Прикарпаття-Говерли" найкращим став Рейлон Тівон Говард із 19 очками та сімома підбираннями. Сергій Старцев набрав 12 очок.

Одним із ключових чинників перемоги стала реалізація штрафних кидків: господарі влучили 24 із 28 спроб, тоді як гості – 12 із 17.

"Рівне" – "Прикарпаття-Говерла" – 80:77 (22:13, 27:17, 15:23, 16:24)