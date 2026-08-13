Рекордсмен НБА Вестбрук без жодного слова оголосив про завершення кар'єри
Один із найяскравіших та найдинамічніших баскетболістів XXI століття вирішив повісити кросівки на цвях. Володар нагороди MVP 2017 року та абсолютний рекордсмен НБА за кількістю трипл-даблів Расселл Вестбрук оголосив про завершення професійної кар'єри після 18 сезонів у лізі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на соцмережі зірки.
Емоційне прощання у зворушливому відео
37-річний розігруючий поділився своїм рішенням у соціальних мережах, опублікувавши ролик, озвучений відомим голлівудським актором Майклом Б. Джорданом. Сам баскетболіст у відео не вимовив ні слова, залишивши лише лаконічний підпис.
"Іноді ти навіть не знаєш, що вже побачив фінал. Ти мав бути там. І тепер усе скінчилося", - підписав публікацію Вестбрук.
За інформацією інсайдера Шемса Чаранії, Расселл вирішив піти з баскетболу, хоча мав реальні пропозиції продовжувати виступи. Цього літа підписати досвідченого захисника на 19-й сезон у лізі пропонували "Сакраменто Кінгз" та "Вашингтон Візардс".
Свій останній сезон-2025/26 Вестбрук провів у складі "Сакраменто". Він виходив у стартовій п'ятірці в 58 із 64 матчів, демонструючи солідну статистику – 15,2 очка, 6,7 передачі та 5,4 підбирання в середньому за гру.
Феноменальна спадщина та рекорди на віки
Вестбрук розпочав шлях у найсильнішій лізі світу 2008 року, коли був обраний під 4-м номером драфту клубом "Сіетл Суперсонікс", який одразу ж трансформувався в "Оклахома-Сіті Тандер". Саме в "Тандер" він провів найкращі 11 років кар'єри, сформувавши зірковий дует із Кевіном Дюрантом.
Найвищим індивідуальним піком для Расселла став сезон-2016/17. Тоді він став лише другим гравцем в історії після Оскара Робертсона, який оформив трипл-дабл у середньому за підсумками всього регулярного чемпіонату (31,6 очка, 10,7 підбирання та 10,4 передачі). Того ж року він встановив рекорд за кількістю трипл-даблів за один сезон (42) і здобув статуетку MVP.
Загалом за 18 років у НБА Вестбрук встиг поиграти за "Оклахому", "Х'юстон", "Вашингтон", "Лейкерс", "Кліпперс", "Денвер" та "Сакраменто".
Головні здобутки та цифри кар'єри Расселла Вестбрука:
- 209 трипл-даблів – абсолютний рекорд в історії НБА (найближчий переслідувач Нікола Йокич має 198).
- 1301 матч у регулярних чемпіонатах та 135 поєдинків у плей-оф.
- Найцінніший гравець (MVP) НБА 2017 року.
- 9-разовий учасник Матчу всіх зірок та 9 включень до символічних збірних сезону.
- Включення до списку 75 найвеличніших гравців в історії НБА.
- Олімпійський чемпіон 2012 року та чемпіон світу 2010 року у складі збірної США.
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