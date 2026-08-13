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Баскетбол 13 серпня 2026, 09:48

Рекордсмен НБА Вестбрук без жодного слова оголосив про завершення кар'єри

37-річна суперзірка відхилив пропозиції двох клубів і попрощався через емоційне відео
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Рассел Вестбрук (фото: x.com/russwest44)
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Один із найяскравіших та найдинамічніших баскетболістів XXI століття вирішив повісити кросівки на цвях. Володар нагороди MVP 2017 року та абсолютний рекордсмен НБА за кількістю трипл-даблів Расселл Вестбрук оголосив про завершення професійної кар'єри після 18 сезонів у лізі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на соцмережі зірки.

Емоційне прощання у зворушливому відео

37-річний розігруючий поділився своїм рішенням у соціальних мережах, опублікувавши ролик, озвучений відомим голлівудським актором Майклом Б. Джорданом. Сам баскетболіст у відео не вимовив ні слова, залишивши лише лаконічний підпис.

"Іноді ти навіть не знаєш, що вже побачив фінал. Ти мав бути там. І тепер усе скінчилося", - підписав публікацію Вестбрук.

За інформацією інсайдера Шемса Чаранії, Расселл вирішив піти з баскетболу, хоча мав реальні пропозиції продовжувати виступи. Цього літа підписати досвідченого захисника на 19-й сезон у лізі пропонували "Сакраменто Кінгз" та "Вашингтон Візардс".

Свій останній сезон-2025/26 Вестбрук провів у складі "Сакраменто". Він виходив у стартовій п'ятірці в 58 із 64 матчів, демонструючи солідну статистику – 15,2 очка, 6,7 передачі та 5,4 підбирання в середньому за гру.

Феноменальна спадщина та рекорди на віки

Вестбрук розпочав шлях у найсильнішій лізі світу 2008 року, коли був обраний під 4-м номером драфту клубом "Сіетл Суперсонікс", який одразу ж трансформувався в "Оклахома-Сіті Тандер". Саме в "Тандер" він провів найкращі 11 років кар'єри, сформувавши зірковий дует із Кевіном Дюрантом.

Найвищим індивідуальним піком для Расселла став сезон-2016/17. Тоді він став лише другим гравцем в історії після Оскара Робертсона, який оформив трипл-дабл у середньому за підсумками всього регулярного чемпіонату (31,6 очка, 10,7 підбирання та 10,4 передачі). Того ж року він встановив рекорд за кількістю трипл-даблів за один сезон (42) і здобув статуетку MVP.

Загалом за 18 років у НБА Вестбрук встиг поиграти за "Оклахому", "Х'юстон", "Вашингтон", "Лейкерс", "Кліпперс", "Денвер" та "Сакраменто".

Головні здобутки та цифри кар'єри Расселла Вестбрука:

  • 209 трипл-даблів – абсолютний рекорд в історії НБА (найближчий переслідувач Нікола Йокич має 198).
  • 1301 матч у регулярних чемпіонатах та 135 поєдинків у плей-оф.
  • Найцінніший гравець (MVP) НБА 2017 року.
  • 9-разовий учасник Матчу всіх зірок та 9 включень до символічних збірних сезону.
  • Включення до списку 75 найвеличніших гравців в історії НБА.
  • Олімпійський чемпіон 2012 року та чемпіон світу 2010 року у складі збірної США.

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