Президент "Будівельника" розповів, коли чоловіча команда повернеться до змагань

Коли повернеться "Будівельник"

За словами Богдана Гулямова, говорити про повернення "Будівельника" до змагань у чоловічій Суперлізі поки зарано. Головною причиною цієї невизначеності залишається війна в Україні.

"Я переконаний, що всі чудово розуміють, що команда чоловіків – абсолютно інша історія. Ми всі живемо у реальному світі, де в Україні триває повномасштабна війна. Баскетболісти – такі ж люди та громадяни, як і всі інші. Зараз це не питання, яке стоїть перед нами першочергово. Але ми неодмінно повернемося до цього, коли в Україні буде мир", – розповів Богдан Гулямов.

Наразі президент клубу зосереджений на розвитку жіночої команди, яка минулого сезону виграла чемпіонат і Кубок України. Він також наголосив, що в структурі клубу знову з'явилася дитяча команда.

"Головне, що “Будівельник” функціонує, грає, здобуває трофеї. Окрім того ми підтримуємо у Києві дитячу команду, яка з минулого року так і називається – ДЮСШ-БУДІВЕЛЬНИК. Я сподіваюсь, що ця співпраця теж дасть хороших гравчинь дорослому баскетболу в Україні. І не лише нашому клубу", – додав функціонер.

Історія "Будівельника"

Столичний клуб є найтитулованішим в Україні: гравці "Будівельника" 11 разів ставали чемпіонами України. Востаннє це сталося у сезоні 2022/2023.

9 грудня 2023 року клуб надіслав листа до Федерації баскетболу України, у якому повідомив про зняття з чемпіонату через фінансові труднощі. Минулого року "Будівельник" відновив жіночу команду, яку очолює досвідчений фахівець Віталій Черній.